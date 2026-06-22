В Алтайском крае очередная трагедия на воде унесла жизнь мужчины

Очевидцы смогли вытащить тонущего на берег, но было слишком поздно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в акватории озера Петровское возле села Озеро-Петровское утонул мужчина. Известно, что ему было всего 30 лет.

По данным ГУ МЧС по региону, мужчина почувствовал себя плохо. Очевидцы смогли вытащить тонущего на берег, но было слишком поздно. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Главное управление МЧС России по региону напоминает о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха у воды. Купание в необорудованных местах – большой риск, так как на диких пляжах нет спасателей.