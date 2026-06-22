Алтайская прокуратура помогла военнослужащему получить компенсацию за ранение

Суд подтвердил право на получение выплаты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Курьинского района защитила права военнослужащего, пострадавшего при выполнении боевых задач. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина не мог получить выплату за ранение.

Известно, что боец имел право на единовременную региональную выплату в размере 500 тысяч рублей. Но получить деньги он не смог из-за отсутствия официальной регистрации по месту жительства.

Прокуратура направила в суд иск. По итогу был установлен факт проживания бойца в муниципальном образовании, благодаря чему подтвердилось право мужчины на получение компенсации. На данный момент деньги в полном объеме выплачены.