На неделю перекроют участок Социалистического проспекта в Барнауле

До 1 июля движение транспорта в районе пересечения с улицей Интернациональной будет ограничено Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле с 24 июня ограничат движение транспорта на Социалистическом проспекте. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с реконструкцией водопровода.

До 1 июля движение транспорта в районе пересечения с улицей Интернациональной будет ограничено. В это время специалисты «Росводоканала» будут обновлять участок сети диаметром 200 мм. Работы позволят повысить надежность водоснабжения для жителей центра города.

В связи с ограничениями водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршруты объезда.