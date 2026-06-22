28 июня стартует Всероссийский крестный ход «Барнаул – Коробейниково»

Крестный ход в Алтайском крае. Фото: Алтайская митрополия

28 июня от Покровского кафедрального собора в Барнауле отправится в путь 28-й Всероссийский крестный ход. Как ранее сообщали в Алтайской митрополии, паломники пройдут пешком до села Коробейниково к чудотворному образу Казанской Божией Матери.

Маршрут крестного хода пролегает через такие населенные пункты как Бураново, Калманка, Белояровка, Алейск, Усть-Пристань, Елбанка и, наконец, Коробейниково. Ежедневно по пути следования будут служиться Божественные литургии, читаться акафисты и молебны.

Участникам предстоит быть готовыми к длительным переходам под открытым небом. Всем паломникам предоставят двухразовое питание.

Для всех желающих присоединиться к шествию установлены определенные правила. Так, необходимо получить разрешение приходского священника и соблюдать строгий дресс-код (женщины — в длинных юбках, мужчины — в брюках). Вопросы сопровождения и возвращения домой участники решают сами. Размещаются участники в собственных палатках. Несовершеннолетние могут участвовать только в сопровождении родителей или попечителей.