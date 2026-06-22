33 пожара потушили в Алтайском крае за минувшие сутки

Одно из серьезных возгораний возникло в Суетском районе Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае за минувшие сутки, 21 июня, потушили 33 пожара, в том числе девять – в жилом секторе. Одно из серьезных возгораний возникло в Суетском районе, сообщили в региональном управлении МЧС.

В утреннее время в селе Нижняя Суетка Суетского района загорелись частный дом и баня. Когда на место прибыл первый пожарный расчет, шел дым. Площадь возгорания составила около 60 «квадратов». В тушении участвовали как добровольцы, так и спасатели МЧС. Огонь повредил кровлю, стены, пол внутри жилого дома и бани. К счастью, никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил монтажа электрооборудования.