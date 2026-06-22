До +33 градусов ожидается в Алтайском крае 22 июня

Жара в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, на территории Алтайского края установится жара до +33 градусов. Синоптики регионального ЦГМС прогнозируют ясное небо и высокие температуры.

В дневное время столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов. Преимущественно без осадков, погода будет сухой. Ветер северо-восточный со скоростью от двух до семи метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается стабильным, что благоприятно скажется на самочувствии большинства людей. Жаркая и солнечная погода сохранится и в ближайшие дни - 23 и 24 июня температура останется на уровне +28…+30 градусов.

К слову, в Барнауле новая неделя начнется с жары в +30 градусов.