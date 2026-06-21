Жителям Алтая напоминают о затруднении движения на трассе к Казахстану

Планируемый срок завершения работ - декабрь 2027 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В связи с реконструкцией международного автомобильного пункта пропуска Ауыл на территории Республики Казахстан на трассе А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном» образуются пробки. Для пересечения границы власти Алтайского края рекомендуют другие международные пропускные пункты.

Так, пересечь границу можно через Михайловку по федеральной трассе А-322 «Барнаул - Алейск - Поспелиха», далее по региональной дороге 01К-09 «Курья - Змеиногорск - Староалейское - Михайловка - граница с Казахстаном». Также через Кулунду по федеральной трассе А-321 «Барнаул - Павловск - Кулунда - граница с Казахстаном». И через Горняк по федеральной трассе А-322 «Барнаул - Алейск - Рубцовск - Веселоярск», далее по региональной 01К-26 «Локоть - Горняк - граница с Казахстаном».

По информации Пограничной службы Казахстана, планируемый срок завершения работ пункта пропуска Ауыл - декабрь 2027 года. Напомним, что со стороны России там находится международный автомобильный пункт пропуска Веселоярск.