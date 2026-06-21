В Барнауле состоится фестиваль «Готов к труду и обороне» для школьников

В программу включены подтягивания или отжимания, наклоны, беговые дисциплины Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июня на стадионе спортивной школы «Рубин» в барнаульском поселке Южный пройдет летний фестиваль «Готов к труду и обороне», в котором примут участие сборные команды школьников, сообщает мэрия.

Участникам предстоит выполнить основные нормативы комплекса ГТО. В программу включены подтягивания или отжимания, наклоны, беговые дисциплины, прыжки в длину, стрельба из электронного оружия, а также плавание на дистанции 50 метров.

Начало соревнований запланировано на 10:00. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в 13:30. Подведение итогов и награждение победителей намечены на 16:30.

Для допуска к соревнованиям школьникам необходимо предоставить уникальный идентификационный номер (УИН), медицинское заключение, согласие родителей и документ, удостоверяющий личность.

Заявки принимаются по электронной почте gtobuh@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить по телефону 55-68-78.