14 официальных мест для пляжного отдыха открыты в Барнауле

Кемпинг-парк на озере «Пионерское» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле в пляжном сезоне-2026 для безопасного отдыха оборудованы 14 официальных мест для купания общей вместимостью 10 435 человек. В настоящее время все площадки открыты для посещения, сообщает мэрия.

Среди них — пять оборудованных пляжей, рассчитанных на одновременное пребывание 9,2 тысячи человек. Перед началом сезона на всех объектах проведены обязательные мероприятия: водолазное обследование дна, лабораторные исследования воды и песка, а также обустройство спасательных постов. В перечне: городской пляж (Правобережный тракт, 10), кемпинг-парк на озере «Пионерское» (300 м от шоссе Ленточный бор, 24), пляж на озере «Варежка» (ул. Зоотехническая, 29в, пос. Южный), «Водный парк Лапа» на Гребном канале (Новосибирский тракт, 23) и пляж «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

Кроме того, для отдыхающих доступны девять открытых бассейнов общей вместимостью до 1235 человек. Это «Планета Кю» (ул. Байкальская, 47), «Пул сайд» (ул. Жасминная, 3), «Адриатика» (ул. Попова, 167), «Магис Спорт» (ул. Взлетная, 25), спорткомплекс «Обь» (ул. Папанинцев, 96а), «Бонус 21» в парке развлечений и отдыха «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149а, к. 5), комплекс бассейнов «Пляж» в парке спорта Алексея Смертина (ул. Ленинградская, 7а), бассейны в парк-отеле «Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4) и парк-отеле «Лесные дали» (ул. Широкая Просека, 17).

Ознакомиться с картой пляжей и открытых бассейнов, а также узнать режим работы и стоимость посещения можно по ссылке.

Жителей Барнаула призывают отдыхать у воды только в специально оборудованных и безопасных местах.