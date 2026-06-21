Приемка школ в Белокурихе к новому учебному году назначена на 11 августа

Школы начинают подготовку к новому учебному году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школы Белокурихи начинают подготовку к новому учебному году. В городе уже утвержден график приемки учебных заведений и состав комиссии, сообщили в мэрии.

«Постановлением администрации утвержден состав межведомственной комиссии по приёмке образовательных организаций к новому 2026-2027 учебному году», - говорится в сообщении горадминистрации.

Приемка учреждений пройдет 11 августа. Помимо школ, в графике значатся Алтайская академия гостеприимства, Центр культуры города Белокуриха, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, детсады и другие образовательные организации.