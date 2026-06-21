Мэр Барнаула поздравил медиков с профессиональным праздником

В медучреждениях Барнаула трудятся высококвалифицированные специалисты Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

В поздравлении он отметил, что труд медиков заслуженно пользуется особым уважением, поскольку именно им доверены жизнь и здоровье людей.

По словам Вячеслава Франка, в медицинских учреждениях Барнаула работают высококвалифицированные врачи, медицинские сестры, фельдшеры и санитары. Он подчеркнул, что ежедневно, без выходных и праздничных дней, они помогают пациентам и приходят на помощь в самые сложные моменты.

Глава города также отметил, что современные технологии являются важным подспорьем в работе здравоохранения, однако решающую роль по-прежнему играют профессионализм, знания, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Он поблагодарил медиков за самоотверженность, доброту, сострадание и милосердие.

Отдельные слова признательности Вячеслав Франк адресовал ветеранам медицинской отрасли, подчеркнув, что их опыт помогает сохранять лучшие традиции и служит примером для молодых специалистов.

В завершение глава Барнаула пожелал медицинским работникам, а также их родным и близким здоровья, благополучия, душевного спокойствия и уверенности в будущем.