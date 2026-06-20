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НовостиОбщество20 июня 2026 9:12

Развязку на Змеиногорском тракте подсветят синим и теплым белым светом

Проект разработан
Александр Коровниченко
На развязке будет подсветка

На развязке будет подсветка

Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле разработали проект декоративной подсветки для новой транспортной развязки на Змеиногорском тракте. Подрядчик, компания «Алтайиндорпроект», выиграла тендер на создание проекта в начале апреля 2026 года. Стоимость контракта составила 1,2 млн рублей. Об этом сообщает «Толк», со ссылкой на Минтранс региона.

Проект уже готов и проходит государственную экспертизу. Подсветка будет смонтирована на двух уровнях развязки: на железобетонных колоннах – светильники с теплым белым светом, на металлических конструкциях путепровода – с синим светом.

Цель подсветки – подчеркнуть индустриальную эстетику объекта и создать архитектурно-художественный эффект. Она станет продолжением традиции бело-синей иллюминации Нового моста в ночные часы.

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