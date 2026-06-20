Воспитанницу алтайского хоккея выбрали на драфте в США

Дарья Гредзен Фото: Министерство спорта Алтайского края.

Воспитанница алтайской школы хоккея, вратарь красноярского клуба «Бирюса» Дарья Гредзен, была выбрана на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) 2026 года клубом «Миннесота Фрост». Церемония прошла в Детройте, штат Мичиган. Об этом сообщает Минспорта Алтайского края.

На пятом раунде драфта, под 57-м номером, «Миннесота Фрост» сделала ставку на российскую спортсменку, которая стала единственной россиянкой, выбранной на этом драфте.

Для российских хоккеисток успех на драфте PWHL — редкое явление. В последние годы мало кто из российских спортсменок получал шанс проявить себя в Северной Америке. В 2025 году на драфте были выбраны две россиянки: нападающие Анна Шохина и Фануза Кадирова, обе попали в команду «Оттава Чардж». За год до этого первой россиянкой, выбранной в PWHL, стала Илона Маркова, которую задрафтовала команда «Бостон».

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