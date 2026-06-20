Новый белорусский трамвай передали Барнаулу

Трамвай передали муниципалитету Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайкрайимущество передало в Барнаул новый трамвайный вагон, закупленный управлением автомобильных дорог региона в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края». Об этом сообщает Управление имущественных отношений Алтайского края.

Трамвай модели «Т811» производства Беларуси имеет максимальную вместимость 160 человек. Его низкопольная конструкция облегчает посадку маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. В вагоне установлены система кондиционирования, современные информационные табло и эргономичные сиденья для повышения комфорта пассажиров.

Балансовая стоимость нового трамвая превышает 61 миллион рублей.

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