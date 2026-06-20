Учитель истории из Ельцовского района награжден премией имени Степана Титова

Игорь Гусельников. Фото: страничка губернатора Виктора Томенко Вконтакте

В Алтайском крае отмечают вклад сельских учителей в просветительскую работу премией имени Степана Титова. В этом году к клубу титовцев присоединился Игорь Гусельников, учитель истории из Пуштулимской школы Ельцовского района. Губернатор Виктор Томенко сообщил об этом в своих соцсетях.

Учитель ведет краеведческую деятельность и работает с музейными экспозициями в школе. Гусельников возглавляет клуб юных друзей пограничников военно-патриотического клуба «Факел». Его ученики регулярно побеждают в краевых и всероссийских конкурсах. В клубе ребята занимаются парашютно-десантной и огневой подготовкой, изучают рукопашный бой.

С 2023 года Гусельников организует сибирский военно-патриотический слет «Россия молодая» на базе своей школы. Также он активно поддерживает поисковое движение. Среди наград Игоря Гусельникова — Почётная грамота Госдумы, медаль «За офицерскую честь» от общероссийской организации «Офицеры России» и медаль Алтайского края «За заслуги в труде».

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