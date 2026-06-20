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НовостиОбщество20 июня 2026 5:05

В Алтайском крае прошла регистрация брака в музее Рождественского

Регистрация прошла в день рождения поэта
Александр Коровниченко
Регистрация. Фото: Управление юстиций Алтайского края

Регистрация. Фото: Управление юстиций Алтайского края

В Алтайском крае состоялась выездная регистрация брака в Музее Роберта Рождественского в селе Косиха. Об этом сообщила пресс-служба Управления юстиции региона.

Церемония прошла среди экспонатов музея и поэтических строк. Это придало событию особую атмосферу и символизм. Молодые люди выбрали эту дату специально, так как она совпадает с днем рождения поэта. Невеста Елена рассказала, что ей нравится творчество Рождественского, поэтому она предложила провести регистрацию в его музее.

«Мы решили, что будет очень романтично и символично связать себя узами брака в музее нашего земляка, который воспевал любовь в своих стихах», — поделились молодожены.

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