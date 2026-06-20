В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва детей на Алтае

Пациенты продолжают лечение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подростки, пострадавших при взрыве в заброшенном доме в селе Половинкино Алтайского края, продолжают лечение в ожоговом центре при городской больнице №3 Барнаула. Их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Инцидент произошел 17 июня. Один из подростков получил серьезные ожоги, площадь поражения составила около 17 процентов тела. Всех пострадавших доставили в Алтайский центр термических ожогов. По информации Минздрава, двое детей были госпитализированы бригадой скорой помощи, третий обратился за помощью самостоятельно. Двое пациентов находятся в общей палате, третьего могут перевести в общую палату в ближайшие дни.

Напомним, что в заброшенном доме подростки обнаружили коробку с порохом и подожгли её. В результате произошел взрыв. Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту происшествия.

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