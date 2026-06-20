Городской пляж начал работать в Барнауле

Городской пляж на острове Помазкин Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский муниципальный пляж на острове Помазкин официально открыт и готов к приёму посетителей. Начал работу пляж сегодня, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед открытием подрядная организация провела санитарную уборку территории и очистку дна акватории для безопасного купания. Территория обработана от клещей и комаров. На пляже установлены туалетные кабины и душевые. Также будут работать торговые точки с едой и напитками. Спасательный пост будет работать ежедневно с 9 до 21 часа.

Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае провёл лабораторные исследования воды и песка, подтвердив их безопасность. Дно акватории обследовано водолазами. Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю выдало заключение о соответствии пляжа санитарным нормам и условиям безопасного использования для здоровья населения.

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