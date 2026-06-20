Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2026 2:04

Пожилая женщин-водитель попала в больницу после ДТП в Барнауле

Один из автомобилей вылетел в кювет
Александр Коровниченко
Женщину госпитализировали

Женщину госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 19 июня на трассе около поселка Авиатор в Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:25. По информации ведомства, 69-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota Starlet», при попытке повернуть налево с Павловского тракта на улицу Кедровая, не уступила дорогу автомобилю «Ford Focus», который двигался в попутном направлении. В итоге Ford слетел с дороги.

Травмы различной степени тяжести получила водитель автомобиля «Toyota». Ее госпитализировали для дальнейшего лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автоцистерна с растительным маслом опрокинулась в Алтайском крае