Пожилая женщин-водитель попала в больницу после ДТП в Барнауле

Женщину госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 19 июня на трассе около поселка Авиатор в Барнауле произошло ДТП с участием двух автомобилей. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась около 14:25. По информации ведомства, 69-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Toyota Starlet», при попытке повернуть налево с Павловского тракта на улицу Кедровая, не уступила дорогу автомобилю «Ford Focus», который двигался в попутном направлении. В итоге Ford слетел с дороги.

Травмы различной степени тяжести получила водитель автомобиля «Toyota». Ее госпитализировали для дальнейшего лечения.

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