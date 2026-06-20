Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2026 0:58

До +33 градусов и погода без дождей ожидается в Алтайском крае 20 июня

В Барнауле температура поднимется до +30
Александр Коровниченко
Жаркая погода все еще господствует в регионе

Жаркая погода все еще господствует в регионе

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 20 июня синоптики снова прогнозируют день без каких-либо осадков и с высокими температурами воздуха. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории региона термометры покажут от +28 до +33 градусов. Осадков не предвидится. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +27 до +29 градусов. Осадков в краевой столице также синоптики не обещают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За год – минус целый район: почему Алтайский край теряет население