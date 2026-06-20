До +33 градусов и погода без дождей ожидается в Алтайском крае 20 июня

Жаркая погода все еще господствует в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 20 июня синоптики снова прогнозируют день без каких-либо осадков и с высокими температурами воздуха. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По территории региона термометры покажут от +28 до +33 градусов. Осадков не предвидится. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.

В Барнауле ожидается температура от +27 до +29 градусов. Осадков в краевой столице также синоптики не обещают.

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