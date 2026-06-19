Составлен рейтинг влиятельных медиков Алтайского края

Список охватывает практически всю «вертикаль» регионального здравоохранения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ко Дню медицинского работника сетевое издание «Барнаул/Алтай» опубликовало рейтинг «ТОП-50 — Медицина и здравоохранение, 2026» — срез наиболее влиятельных персон в сфере здравоохранения: от руководителей отрасли до главных врачей и заведующих ключевыми отделениями барнаульских медицинских учреждений.

В России День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня — в 2026 году праздник приходится на середину месяца. Для отрасли это не только повод сказать спасибо тем, кто ежедневно спасает жизни, но и возможность оглянуться на тех, кто сегодня определяет развитие региональной медицины. Именно к этой дате «Барнаул/Алтай» подготовил список из 50 человек, наиболее заметных в здравоохранении города Барнаула.

Список охватывает практически всю «вертикаль» регионального здравоохранения. На уровне управления отраслью в него вошли министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и его заместители.

Отдельный пласт — руководители флагманских учреждений края. Это главные врачи Краевой клинической больницы, краевых больниц скорой медицинской помощи, перинатального центра «ДАР», онкологического, кардиологического, наркологического, противотуберкулёзного диспансеров, центра охраны материнства и детства, краевого центра крови, психиатрической больницы имени Эрдмана и федерального центра травматологии и эндопротезирования.

В рейтинг включены и руководители городских больниц и поликлиник Барнаула, и главные внештатные специалисты края — по хирургии, онкологии, кардиологии, эндокринологии, инфекционным болезням, акушерству и другим направлениям. Есть в списке и заведующие ключевыми отделениями — кардиохирургии, урологии, патологической анатомии, анестезиологии и реанимации.

Образовательную часть отрасли представляет ректор Алтайского государственного медицинского университета — главной «кузницы кадров» региональной медицины.

Многие участники рейтинга совмещают практику и руководство с наукой и преподаванием: среди них доктора и кандидаты медицинских наук, профессора и доценты профильных кафедр, заслуженные врачи России и обладатели звания «Отличник здравоохранения».

Полный список с краткими биографиями всех 50 участников смотрите здесь.