Встреча с местными жителями

В апреле эксперты Национального экологического фонда «Компас» посетили Республику Алтай по приглашению местных жителей и регионального отделения партии «Единая Россия». Цель поездки — зафиксировать мнения, опасения и предложения, связанные с экологической ситуацией на территориях, прилегающих к Телецкому озеру, а также собрать информацию для дальнейшего обсуждения на профильных площадках.

В рамках рабочей поездки представители фонда провели встречу с местными жителями, представителями коренных малочисленных народов, общественных организаций и органов государственной власти. Участники встречи говорили о природоохранном режиме, развитии туризма, традиционном природопользовании, рисках хозяйственного освоения и необходимости более понятного механизма согласования решений, которые затрагивают жизнь прителецких сёл.

Телецкое озеро уже имеет природоохранный статус. Оно признано памятником природы республиканского значения и входит в систему особо охраняемых природных территорий Республики. В региональном законодательстве также закреплена Телецкая природная территория, в которую входят акватория озера, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, водосборная площадь и прилегающие природные территории.

Однако сама по себе формальная охрана не решает всех проблем. Главный вопрос сегодня — насколько действующий режим способен реально защитить озеро и прилегающую тайгу в условиях растущей антропогенной нагрузки, туристического освоения, земельных конфликтов, недостаточной инфраструктуры и периодически возвращающихся рисков промышленного освоения территорий.

Отдельно жители напомнили о ситуации вокруг золоторудных участков вблизи прителецкой территории. Несколько лет назад, по словам участников встречи, местные жители и региональные власти уже выступали против проектов, связанных с добычей золота в районе реки Чуря и Чуринской золоторудной площади. По данным открытых источников, прогнозные ресурсы участка оценивались более чем в 2,1 тонны золота и 7,6 тонны серебра, а объём инвестиций в проект — в 718 млн рублей. Для жителей эта тема остаётся чувствительной, поскольку она связана с опасениями за водосборный бассейн, лесные территории, традиционное природопользование и туристическое будущее района.

Ещё один блок вопросов, который поднимался на встрече, связан с туризмом. По официальным данным Республики Алтай, туристический поток в регион в 2024 году составил 1,04 млн посещений, в республике работали 44 туроператора, количество коллективных средств размещения достигло 692 объектов, а налоговые поступления от туристической отрасли превысили 1,18 млрд рублей. Эти показатели отражают значимость туризма для экономики региона.

Вместе с тем, по словам местных жителей, именно на прителецкой территории важно заранее определить баланс между развитием туристической инфраструктуры и сохранением природной среды. Участники встречи отмечали, что основная нагрузка концентрируется в районе сёл Артыбаш и Иогач. В исследовании об антропогенной нагрузке в районе Телецкого озера указывалось, что в высокий сезон количество туристов здесь может составлять от 50 до 70 тысяч человек при населении этих сёл в 602 и 1322 человека соответственно. В том же исследовании приводились данные о 162 базах отдыха на прибрежной территории, а также о земельных участках, используемых под туристические объекты не всегда в соответствии с их целевым назначением.

По словам жителей, это создаёт сразу несколько вопросов: где должны размещаться туристические объекты, кто контролирует нагрузку на береговую линию, как организован вывоз отходов, есть ли достаточная инфраструктура для стоянок, отдыха и водного транспорта, а также каким образом учитываются интересы людей, которые постоянно живут на этой территории.

В открытых материалах природоохранных проверок также фиксировались нарушения в районе Телецкого озера. Сообщалось о фактах самовольной отсыпки скальным грунтом берега и акватории, незаконной выемки грунта с берега реки Бия, использовании 22 земельных участков площадью более 25 тыс. кв. м, пересекавшихся с акваторией озера. Кроме того, упоминались отменённые после прокурорского вмешательства аукционы на право заключения договоров водопользования и случаи незаконного складирования отходов.

Фильм "Сохраним Телецкое озеро"

Отдельно в ходе обсуждения жители говорили о традиционном природопользовании. Для местных сообществ Телецкое озеро и Прителецкая тайга — не только природный объект, но и часть жизненного уклада. Участники встречи отмечали, что охота, рыбалка, сбор кедрового ореха, ягод и дикоросов воспринимаются не как досуг, а как элементы традиционной экономики и культуры. Поэтому, по их словам, любые изменения природоохранного режима должны обсуждаться с теми, кто живёт на этой территории и напрямую зависит от состояния природной среды.

Представители коренных малочисленных народов и местных сообществ также обозначили опасение, что усиление охраны без предварительного диалога может быть воспринято как ограничение привычных форм природопользования. В то же время участники встречи подчёркивали, что сами заинтересованы в сохранении озера, тайги и водных ресурсов, поскольку именно от этого зависит устойчивость местной жизни и экономики.

По итогам встречи фонд «Компас» зафиксировал предложения, которые прозвучали от жителей и представителей общественности. Среди них — создание рабочей группы с участием коренных малочисленных народов, местных жителей, общественных организаций, охотничьих обществ, муниципальных и региональных органов власти; проведение инвентаризации наиболее уязвимых природных участков; обсуждение зонирования территории; уточнение перечня разрешённой деятельности; развитие системы экологического мониторинга; а также обеспечение открытого информирования жителей о принимаемых решениях.

«По итогам встречи мы зафиксировали несколько ключевых запросов, которые исходят от жителей и местных сообществ. Люди говорят о необходимости обсуждать режим охраны не формально, а с участием тех, кто живёт на этой земле и напрямую связан с Телецким озером и Прителецкой тайгой. В числе предложений — создание рабочей группы, участие представителей коренных малочисленных народов, общественников, охотничьих обществ и местных органов власти, а также согласование вопросов зонирования, границ охранных участков и перечня разрешённой деятельности. Для жителей принципиально важно, чтобы природоохранные решения учитывали и сохранение экосистемы, и традиционное природопользование», — отметила директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева.

«Сегодня вопрос сохранения Телецкого озера и прителецкой территории требует федеральной поддержки. Для этого по инициативе регионального отделения «Единой России» фонд «Компас» активизировал работу с местным населением: собран материал, зафиксированы мнения жителей. Теперь мы приступаем к созданию рабочих групп с участием населения, в том числе коренных малочисленных народов. Такая консолидация власти, экспертов и общества станет основой для обращения в федеральные органы с четкими предложениями по зонированию, снижению антропогенной нагрузки и охране территории», — прокомментировал председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Собранные фондом мнения будут систематизированы и представлены для дальнейшего обсуждения на федеральном уровне и в профильных ведомствах.