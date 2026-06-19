В Барнауле построят беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики

Макет бегового центра. Фото: ВФЛА

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков официально сообщил о запуске сети современных бесплатных беговых центров. В список городов, где появятся такие центры, вошёл и Барнаул, сообщает «Алтайский спорт».

Петр Фрадков представил макет будущего объекта и поделился планами по развитию беговой инфраструктуры. Сообщается, что в 2026 году такие центры откроются более чем в 20 городах страны, а финансирование строительства обеспечат частные инвесторы. При определении городов для размещения объектов Всероссийская федерация лёгкой атлетики опиралась на два основных фактора: наличие активного бегового сообщества и нехватку безопасных мест для занятий бегом.

В Барнауле внимание организаторов сначала привлекла территория, расположенная рядом с парком «Изумрудный», на части стадиона СШОР «Клевченя». Однако впоследствии стало понятно, что имеющейся площади недостаточно для строительства центра с беговыми дорожками без ущерба для парка и спортивной школы.

В связи с этим Министерство спорта Алтайского края предложило рассмотреть другую площадку, которая соответствовала бы концепции проекта и одновременно учитывала интересы города. По мнению регионального минспорта, наиболее подходящим вариантом является территория за торговым центром «Европа», где имеется возможность подключения к инженерным сетям и ведётся благоустройство парковой зоны. Район отличается высокой плотностью населения, здесь проживает большое количество любителей бега, а добраться до «Европы» можно без особых сложностей практически из любой части Барнаула.

Новая инициатива ориентирована прежде всего на любителей бега, а не на профессиональных спортсменов.