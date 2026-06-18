В Республике Алтай из-за сообщений о минировании эвакуировали суды

На месте работали экстренные службы. Фото: Суды Республики Алтай

18 июня в Республике Алтай прошла экстренная эвакуация сотрудников и посетителей из зданий Верховного Суда, районных судов и Управления Судебного департамента. Как сообщили в Судах Республики Алтай, причиной стали ложные сообщения о минировании.

В правоохранительные органы поступили угрозы о минировании. Известно, что их направил аноним. Работники и посетители судов были оперативно выведены из зданий, а на места прибыли экстренные службы.

По результатам обследования информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. Все судебные учреждения работают в штатном режиме. Правоохранители ведут расследование и устанавливают лиц, которые распространили ложные сообщения.