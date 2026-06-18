Депутаты оценили работу «Дворового инструктора» в Барнауле

Фото: АКЗС.

В Барнауле проверили, как работают дворовые тренеры. Тренировки, проводимые в рамках проекта «Дворовый инструктор», оценила делегация депутатов - вице-спикер АКЗС, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Денис Голобородько, председатель комитета краевого парламента по спорту, культуре и молодежной политике, региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Татьяна Ильюченко, председатель комитета БГД по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева, а также председатель Барнаульской ассоциации «Дворовый спорт» Владимир Петров.

В ходе выездного заседания парламентарии посетили спортивные площадки, расположенные прямо во дворах жилых домов. Там они пообщались как с наставниками, так и с юными спортсменами.

Летом 2026 года в краевой столице в рамках проекта работают 27 спортивных площадок, занятия на которых проводят 21 инструктор. Для детей и взрослых организованы тренировки по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и другим дисциплинам.

Денис Голобородько подчеркнул, что «Дворовый инструктор» успешно действует много лет и неизменно остаётся одним из приоритетных направлений партийного проекта «Детский спорт»:

«Развитие детского спорта - это не только поддержка спортивных школ и секций, это в первую очередь создание условий для доступного и активного отдыха для каждого ребенка. Проект дает детям большие возможности, превращает обычные дворы, школьные стадионы в пространство для игр, движения, помогает детям и взрослым больше заниматься спортом. А сами дворовые тренеры - это настоящие энтузиасты, мы обязательно будем и дальше поддерживать их важную работу. Ведь большой спорт иногда начинается с простого двора – с мяча, компании друзей и тренера, который верит в каждого ребенка».

Кстати, вице-спикер АКЗС сам, будучи ребенком, играл в дворовый футбол.

«У меня до сих сохранилась грамота с 2005 года!», - улыбается Голобородько.

Татьяна Ильюченко обратила внимание на особую социальную направленность проекта – он охватывает все уязвимые категории граждан.

«В первом квартале 2026 года спортивные площадки посетили более 1700 ребят. Среди них - дети, состоящие на профилактическом учете, воспитанники детских домов, семьи участников СВО, люди с ограниченными возможностями здоровья разных возрастов, а также пенсионеры. Мы видим, как двор становится местом притяжения для самых разных поколений, площадкой для социализации, для профилактики асоциального поведения. И это, на мой взгляд, главный результат, который мы должны тиражировать по всему краю», - сказала депутат.

Кстати, в Барнауле дворовые инструкторы официально трудоустроены и получают зарплату из городского бюджета.

«Мы выстроили четкую систему: форматы работы с населением, взаимодействие с органами власти, финансирование — все это интегрировано в единую структуру. Именно эту комплексную модель и постарались продемонстрировать нашим коллегам, чтобы они могли перенять успешный опыт и применить его на других территориях Алтайского края», - поясняет Марина Понкрашева.

Один из самых опытных наставников - Акыл Елубаев: за его плечами 48 лет тренерской работы. Сегодня он занимается с ребятами в рамках «Детского спорта», и для Барнаула это особенно символично - именно с дворовых инструкторов когда-то начинался весь проект, когда футбол, баскетбол и волейбол пришли прямо под окна домов. Бесплатно, без оценок и давления, исключительно на энтузиазме.

Обычно тренировки проходят 2–3 раза в неделю, но на практике инструкторы задерживаются на площадках гораздо чаще: дети загораются, просят «добавки», и спорт постепенно становится частью их повседневной жизни.

Акыл Елубаев рассказывает о своем участке работы - и цифры говорят сами за себя:

«В поселке Восточный проживает 11 000 населения. 5 000 только детей. Через этот стадион в прошлом году за июнь прошло примерно 1 500 детей. Они приходящие, уходящие, ведь это дворовый футбол. Сегодня пришел – завтра не пришел, другой пришел. Я всех принимаю. Кто-то до конца остается. Кто-то месяц позанимался, ушел, месяц не ходил – потом опять возвращается».

Мама юного спортсмена Анастасия Караулова говорит, что такие тренировки открывают перед детьми новые возможности:

«Многие дети уже играют в разных командах. А сейчас моего ребенка и еще нескольких детей из нашего состава пригласили попробовать играть в футбольном клубе «Полимер» на бесплатной основе. Это очень важно. Во-первых, дети раскрываются. Во-вторых, не у всех родителей есть возможность возить их на тренировки в другую часть города».

Проект «Дворовый инструктор» в Барнауле в очередной раз доказывает: спорт не всегда начинается с дворцов и стадионов - порой достаточно просто выйти во двор, взять мяч и найти того, кто поверит в тебя и поможет.

Кстати, в Барнауле проект «Дворовый инструктор» проходит уже 14-й сезон подряд.