Адвокат экс-зампреда алтайского правительства настаивает на его невиновности

Кибардин был задержан в Москве в мае 2024 года. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Бывший вице-губернатор Алтайского края Иван Кибардин, осуждённый за покушение на мошенничество, уже два с половиной месяца ожидает назначения даты рассмотрения своей апелляционной жалобы. Как сообщил «Банкфаксу» адвокат бывшего чиновника Сергей Цих, защита намерена добиваться оправдательного приговора.

По словам защитника, дата слушания по уголовному делу Кибардина до сих пор не определена. С момента оглашения вердикта в конце марта экс-чиновник содержится в следственном изоляторе «Лефортово» и будет оставаться там до рассмотрения апелляции. Адвокат заявил, что сторона защиты будет настаивать на невиновности своего подзащитного и требовать замены обвинительного приговора на оправдательный. О сроках назначения заседания Циху ничего не известно.

Напомним, Кибардин был задержан в Москве в мае 2024 года. По данным «Банкфакса», его взяли при получении 18 млн рублей от неустановленного лица. Долгое время детали передачи денег и их целевое назначение официально не разглашались. Лишь после вынесения приговора стало известно, что его привлекли к ответственности за попытку получить 36 млн рублей от директора столичной компании, которому он пообещал выгодный государственный контракт на поставку труб для ремонта и модернизации системы горячего водоснабжения в Красноярском крае.

Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также оштрафовал на 500 тыс. рублей и запретил занимать должности в госорганах на два года. Поскольку приговор пока не вступил в законную силу, защита обжаловала его.