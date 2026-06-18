Власти Славгорода не смогли отдать в госсобственность вертолетную площадку

Договоры на выполнение авиаперевозок заключаются краевым министерством здравоохранения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Славгорода не смогла оспорить отказ Алтайкрайимущества принять местную вертолётную площадку в государственную собственность. Соответствующая информация была опубликована на сайте арбитражного суда края, пишет Толк.

Данный объект, ставший предметом разбирательства, задействован в работе санитарной авиации для транспортировки пациентов и пострадавших. Договоры на выполнение авиаперевозок заключаются краевым министерством здравоохранения. При этом ни городская администрация, ни предприятия Славгорода эту площадку не эксплуатируют. В связи с этим муниципалитет направил обращение в Управление имущественных отношений по Алтайскому краю с просьбой передать сооружение в собственность региона. Однако в ведомстве ответили отказом.

После этого городские власти обратились в суд с требованием признать это решение незаконным. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены региональные минздрав, минтранс и правительство края.

Возражения против иска высказали Алтайкрайимущество, краевой кабмин и министерство транспорта. В правительстве, в частности, отметили, что действующее законодательство не обязывает оформлять вертолётную площадку в государственную собственность.

В итоге суд принял сторону краевых властей и отклонил исковые требования администрации Славгорода.