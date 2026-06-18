18 июня Бийск отмечает 317 лет со дня основания

Официально статус города Бийск получил в 1782 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июня, Бийск отмечает День города. Бийск имеет особый статус на карте России: он входит в число шести городов и является единственным за Уралом, который был основан по личному указу Петра I.

Как пишет «Бийский рабочий», праздничная дата берет начало от исторического указа императора, который был подписан в 1709 году. В соответствии с этим документом, на реках Бия и Катунь предписывалось возведение острога «со всякими крепостями» – с целью сбора ясачной казны и размещения пашенных крестьян. Тогда речь шла исключительно о военно-стратегическом форпосте, а не о населенном пункте городского типа.

Официально статус города Бийск получил намного позже – лишь в 1782 году. Вместе с этим статусом он обрел и собственный герб. Его символика тесно связана с историей края: серебряный бегущий конь, изображенный в верхней части поля, напоминает о принадлежности Бийска к Томской губернии. Нижняя часть герба, где на голубом фоне представлена золотая гора с шахтой, указывает на принадлежность Бийского уезда к рудникам и заводам, находившимся в ведении Колывано-Воскресенского горного ведомства.