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НовостиПроисшествия18 июня 2026 3:43

Из Алтайского краевого суда эвакуировали людей

Причиной стало сообщение о минировании
Александра САПОЖКОВА
Сейчас суд работает в обычном режиме

Сейчас суд работает в обычном режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июня из здания Алтайского краевого суда эвакуировали людей. Об этом сообщили очевидцы в группе «Barnaul 22» во «ВКонтакте».

«Из здания проведена эвакуация На месте работают, полиция, Росгвардия, кинологи», - рассказал один из горожан.

По данным «МК на Алтае», причиной стало сообщение о ложном минировании. Здание обследовали, и взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружено.

Около 10 часов людей начали запускать обратно. Сейчас суд уже возобновил работу.