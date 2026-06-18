Из Алтайского краевого суда эвакуировали людей

Сейчас суд работает в обычном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июня из здания Алтайского краевого суда эвакуировали людей. Об этом сообщили очевидцы в группе «Barnaul 22» во «ВКонтакте».

«Из здания проведена эвакуация На месте работают, полиция, Росгвардия, кинологи», - рассказал один из горожан.

По данным «МК на Алтае», причиной стало сообщение о ложном минировании. Здание обследовали, и взрывных устройств или других опасных предметов не обнаружено.

Около 10 часов людей начали запускать обратно. Сейчас суд уже возобновил работу.