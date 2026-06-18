Бюджет Алтайского края по итогам 2025 года вырос по доходам на 13%

Поступления по НДФЛ составили 44,1 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам 2025 года консолидированный бюджет Алтайского края увеличился по доходам на 13%, достигнув 239 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления, составляющие собственную доходную базу, превысили 169 млрд рублей, показав аналогичный прирост в 13% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные в ходе интернет-форума сообщил заместитель председателя правительства региона, министр финансов Данил Ситников.

По темпам роста край расположился на второй позиции среди субъектов Сибирского федерального округа и на 28-й – в общероссийском рейтинге. Муниципальные бюджеты также продемонстрировали положительную динамику: их налоговые и неналоговые доходы увеличились на 15% и составили 40,4 млрд рублей.

Данил Ситников отметил, что на протяжении 2025 года в крае наблюдаются позитивные изменения в сфере налогового администрирования и сбора налогов. Среди ключевых тенденций он выделил устойчивый рост поступлений в бюджеты всех уровней, причём темпы роста в регионе превосходят как среднероссийские показатели, так и значения по СФО. Также министр указал на сохранение налогового потенциала, подчеркнув, что доля налоговых поступлений в собственных доходах бюджета составляет более 90%.

Главными факторами увеличения собственных доходов краевого бюджета стали налог на доходы физических лиц и акцизы. Поступления по НДФЛ составили 44,1 млрд рублей с темпом роста 117%. Как пояснил министр, это обусловлено как увеличением фонда оплаты труда, так и ростом дивидендных выплат со стороны отдельных плательщиков.

Акцизные отчисления принесли в казну 24,2 млрд рублей, что на 26% больше уровня 2024 года. Данный прирост он связал с индексацией ставок, а также с увеличением объёмов выпуска и реализации готовой продукции.