Восемь барнаульских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на высший балл

Трое блестяще сдали химию, трое — историю, шесть человек — литературу и восемь — русский язык Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 17 июня объявили итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. В мэрии сообщили, что максимальное количество баллов набрали восемь учеников из школ краевого центра.

Стобалльниками по русскому языку стали: Софья Золотарева, Елизавета Понькина и Ирина Семенова из гимназии № 42); Матвей Козырев (гимназия № 80); Ксения Мельникова (гимназия № 27); Георгий Георгиев (лицей № 124); Никита Ялунин (школа № 125); Анастасия Карбышева (школа № 128).

Если учесть результаты экзаменов по химии, литературе и истории, то на текущий момент в Барнауле насчитывается 20 выпускников, получивших на ЕГЭ по 100 баллов. Из них трое блестяще сдали химию, трое — историю, шесть человек — литературу и восемь — русский язык.