Вторая в 2026 году тройня родилась в Алтайском крае

Выписка малышей. Фото: страница Виктора Томенко во Вконтакте

В Алтайском крае родилась вторая тройня в 2026 году. На этой неделе маму Дарью с новорождёнными Полиной, Алиной и Владиславом выписали из перинатального центра «ДАР» в Барнауле. С радостным событием поздравил семью губернатор Виктор Томенко.

Малыши появились на свет в конце мая, когда срок их матери составлял 31,5 недели. На выписке маму с малышами встречал счастливый отец и много гостей.

По закону семья получила увеличенный региональный материнский капитал в размере 308 525 рублей без дополнительных заявлений. Также им будет выплачено 300 тысяч рублей из единовременного пособия, предназначенного для молодых семей из сёл при рождении третьего или следующего ребёнка.

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