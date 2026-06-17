Мужчина погиб в строительном вагончике во время пожара в Целинном районе

На месте происшествия обнаружено тело мужчины Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Сухая Чемровка Целинного района произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел утром. Загорелся строительный вагончик, а позже огонь перекинулся на соседний. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. В одном из вагончиков было обнаружено тело мужчины.

Огонь уничтожил стены, внутреннюю обшивку и повредил личные вещи. На место происшествия прибыли 6 человек, 3 единицы техники и местная добровольная пожарная дружина, которые оперативно ликвидировали возгорание. Причины пожара выясняются.

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