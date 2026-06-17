Бизнесмен из Барнаула посетил все страны мира входящие в ООН

Турист объездил почти весь мир Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Весной 2026 года барнаульский предприниматель Евгений Лавров установил рекорд, посетив 193 страны входящее в ООН. Свой путь он завершил в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает «Банкфакс».

Свою первую поездку за границу он совершил в 1992 году, после распада СССР. С тех пор он посетил множество стран, включая Узбекистан, Казахстан, Кипр, Турцию, Египет и Европу. В 2008 году он решил отправиться в кругосветное путешествие, которое заняло всего 47 дней. За это время он побывал в десяти странах, включая Японию, Сингапур, Австралию, Новую Зеландию, Французскую Полинезию, остров Пасхи, Огненную Землю, водопад Игуасу в Аргентине, Амазонку в Бразилии и Рио-де-Жанейро.

Лавров отметил, что скорость его кругосветки позволила ему почувствовать контрастность мест. Он стремился ощутить резкую смену обстановки, чтобы двигаться вперед. В этом году он посетил все 193 страны ООН. Последней точкой стал Малабо в Экваториальной Гвинее, где его впечатлили кафедральный собор и национальный парк.

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