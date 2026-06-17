В Алтайском крае в прошедшем мае значительно снизилось число ипотечных кредитов

Продажи на этапе строительства также сократились Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В май текущего число ипотечных кредитов и договоров долевого участия (ДДУ) значительно сократилось в Алтайском крае. Было заключено 335 ДДУ, что на 25% меньше, чем в мае 2025 года, и продажи квартир на этапе строительства снизились с 47% до 39%. Об этом сообщает «Толк».

Министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев отметил, что девелоперам приходится больше полагаться на проектное финансирование по высоким ставкам. В период льготной ипотеки, когда рынок был активен, распроданность достигала 60%.

С января по апрель 2026 года в крае было выдано почти 4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,4 млрд рублей, что на 53% и 66% больше, чем за тот же период 2025 года. Однако в мае количество ипотечных договоров снизилось на 14% по сравнению с апрелем и на 9% по сравнению с маем 2025 года.

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