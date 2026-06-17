Самолет из Барнаула в Сочи задержали почти на сутки

Вылет переносили несколько раз Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле надолго задерживали вылет рейса в Сочи. Полет начался только спустя почти сутки. Об этом сообщает «Амител».

Авиарейс должен был вылететь 16 июня в 10:40. Однако из-за многочисленных переносов пассажиры провели в аэропорту почти всю ночь. Один из пассажиров рассказал, что в один момент их даже доставляли автобусом к самолёту, но затем возвращали обратно в терминал.

После очередного переноса рейса пассажирам пришлось снова проходить регистрацию и проходить предполетный досмотр. Наконец, спустя долгое ожидание, самолёт начал готовиться к вылету.

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