Барнаульская фирма подала иск к крупному агрохолдингу на 20 млн рублей

О деталях судебного спора пока ничего неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Алтайского края зарегистрировал новый крупный иск к одному из аграрных предприятий региона. Барнаульская компания «Ист Лайн» требует взыскать с холдинга «Алтайагроснаб» сумму в размере 20,9 млн рублей, пишет «Толк».

О деталях судебного спора пока ничего неизвестно. По информации открытых источников, истец является сельскохозяйственной компанией, которая специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и масличных семян. Вероятно, поводом для обращения стало оказание услуг со стороны холдинга.

К слову, это далеко не первая судебная тяжба для «Алтайагроснаба». В феврале 2026 года предприятие перешло в собственность государства, после чего столкнулось с волной многомиллионных претензий. Ранее требования к холдингу выдвинули несколько компаний из Китая, общая сумма их исков превышает 400 млн рублей.