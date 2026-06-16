Алтайский край готовится принять «Всероссийский день поля»

Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля на территории «Сибирского агропарка». Фото: канал Виктора Томенко в Max

Алтайский край в этом году станет главной площадкой для проведения крупнейшей агропромышленной выставки страны — Всероссийского дня поля. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля на территории «Сибирского агропарка». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем канале в Max рассказал, как идет подготовка к выставке.

Концепция выставки звучит как «Единство. Будущее. Россия». В рамках деловой программы участники обсудят ключевые вопросы развития отрасли. Особое внимание будет уделено демонстрации достижений отечественного сельхозмашиностроения. За последние годы регион значительно продвинулся в импортозамещении техники, необходимой для аграриев.

Центральным элементом экспозиции станет демонстрационный полигон, где будут представлены около 260 образцов полевых культур от 26 научных учреждений и селекционных компаний. Посетители смогут увидеть более 50 сортов подсолнечника, а также зерновые, бобовые, кормовые культуры, кукурузу и гречиху.

Для гостей подготовлена насыщенная культурная программа в рамках Фестиваля русской кухни.