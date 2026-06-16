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НовостиСпорт16 июня 2026 1:41

На Алтае молодым тренерам заплатят миллион за переезд

В регионе продолжается прием заявок на участие во всероссийской программе «Земский тренер»
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Выплата является единовременной и нецелевой

Выплата является единовременной и нецелевой

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае продолжают принимать заявки для участия во всероссийской программе «Земский тренер». Проект призван решить кадровый голод в небольших городах и сёлах региона, предлагая специалистам финансовый стимул – один млн рублей.

Как рассказал министр спорта Алтайского края Михаил Панфилов во время интернет-форума, программа аналогична другим проектам - «Земский доктор» и «Земский учитель».

«Мы видим заинтересованность муниципалитетов в новых кадрах, они готовы предложить дополнительно свои меры поддержки. Интерес есть и со стороны специалистов, особенно от молодых ребят», — подчеркнул Михаил Панфилов.

Тренеры обязательно должны иметь профильное высшее или среднее профессиональное (включая профессиональную переподготовку), устроиться на работу в населённый пункт с населением менее 50 тысяч человек и обязательно отработать на новом месте не менее пяти лет.

Выплата является единовременной и нецелевой, то есть специалист может потратить деньги по своему усмотрению. В этом году поддержку смогут получить десять человек, на что выделено 10 млн рублей федерального бюджета.