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НовостиПроисшествия16 июня 2026 1:16

Жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 июня

При грозе вероятны порывы ветра
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Погода в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня на территории Алтайского края ожидаются жара и грозы. По данным синоптиков ЦГМС по региону, днем температура поднимется до +31 градуса.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, по югу возможны ливни и град. Утром возможен туман. Температура воздуха днем поднимется до +26...+31 градуса. Ветер до девяти метров в секунду, при грозе могут быть порывы 12-17 метров в секунду.

В краевой столице дневная температура воздуха составит +27...+29 градусов. Преимущественно без осадков, но утром возможен туман.