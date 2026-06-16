Жара и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 июня

Погода в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июня на территории Алтайского края ожидаются жара и грозы. По данным синоптиков ЦГМС по региону, днем температура поднимется до +31 градуса.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, по югу возможны ливни и град. Утром возможен туман. Температура воздуха днем поднимется до +26...+31 градуса. Ветер до девяти метров в секунду, при грозе могут быть порывы 12-17 метров в секунду.

В краевой столице дневная температура воздуха составит +27...+29 градусов. Преимущественно без осадков, но утром возможен туман.