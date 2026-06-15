Первый зампред ВТБ описал выживание в банковской сфере цитатами из боевиков

Российский банковский сектор подобен остросюжетному шпионскому боевику, где задачи выглядят нерешаемыми, но всегда находятся способы довести их до конца. Такую художественную метафору привел первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В беседе с РИА Новости он признался, что для описания текущей финансовой конъюнктуры ему ближе всего эстетика голливудской франшизы «Миссия невыполнима».

Топ-менеджер подчеркнул, что его вдохновляет не только сюжетная линия с постоянным преодолением препятствий, но и культовый саундтрек, давно превратившийся в эталон жанра. По его словам, банки, подобно агенту Итану Ханту в исполнении Тома Круза, ежедневно сталкиваются с многоуровневыми угрозами. Спектр вызовов предельно широк: от сложных взаимоотношений с клиентами внутри страны до агрессивного внешнего давления, а также постоянных регуляторных изменений.

Особый акцент Пьянов сделал на растущей конкурентной борьбе, которая перестала быть борьбой исключительно классических игроков. Банкир отметил появление на поле принципиально новых соперников — банков, аффилированных с маркетплейсами. Пока этим структурам не удалось кардинально перекроить рынок в сегменте традиционных банковских продуктов, однако их действия уже оказывают вполне ощутимое давление на маржинальность сектора. «Не сильно откусывают долю, но уже материально значимо наступают на прибыль», — констатировал банкир.

Такая среда, по мнению первого зампреда ВТБ, требует от участников рынка сверхспособностей. «Все эти вызовы заставляют бежать быстрее, прыгать сильнее, может быть, маски какие-то надевать и снимать, стрелять метко, в погонях участвовать, — образно описал он корпоративную стратегию выживания. — Поэтому это "Миссия невыполнима", где в главной роли банк, который добежит до цели и выполнит эту невыполнимую миссию».