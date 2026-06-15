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НовостиОбщество15 июня 2026 12:32

Прокуратура лишила «лжесупругу» выплат за погибшего участника СВО на Алтае

Свыше 14 млн рублей вернули дочери погибшего
Павел БАСТРЫГИН
По решению суда вся сумма ушла ребенку

По решению суда вся сумма ушла ребенку

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае прокуратура Новичихинского района через суд защитила права малолетней дочери погибшего участника специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, благодаря вмешательству прокуроров ребенку выплатили положенные государственные меры поддержки в размере 14 миллионов рублей.

Прокурорская проверка показала, что в 2022 году мужчина по просьбе местной жительницы зарегистрировал с ней брак. Однако союз оказался фиктивным: «супруги» проживали в разных населенных пунктах, никогда не вели совместного хозяйства и не планировали создавать настоящую семью. При этом у мужчины росла дочь, родившаяся в 2019 году в других отношениях, которую он признавал и активно воспитывал.

В мае 2024 года военнослужащий погиб в зоне СВО. После этого прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, потребовав признать данный брак недействительным и полностью лишить фиктивную жену права на любые страховые и социальные выплаты.

Суд согласился с доводами ведомства и удовлетворил иск в полном объеме. Вся сумма ушла ребенку.