Прокуратура лишила «лжесупругу» выплат за погибшего участника СВО на Алтае

По решению суда вся сумма ушла ребенку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае прокуратура Новичихинского района через суд защитила права малолетней дочери погибшего участника специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, благодаря вмешательству прокуроров ребенку выплатили положенные государственные меры поддержки в размере 14 миллионов рублей.

Прокурорская проверка показала, что в 2022 году мужчина по просьбе местной жительницы зарегистрировал с ней брак. Однако союз оказался фиктивным: «супруги» проживали в разных населенных пунктах, никогда не вели совместного хозяйства и не планировали создавать настоящую семью. При этом у мужчины росла дочь, родившаяся в 2019 году в других отношениях, которую он признавал и активно воспитывал.

В мае 2024 года военнослужащий погиб в зоне СВО. После этого прокурор района обратился в суд с исковым заявлением, потребовав признать данный брак недействительным и полностью лишить фиктивную жену права на любые страховые и социальные выплаты.

Суд согласился с доводами ведомства и удовлетворил иск в полном объеме. Вся сумма ушла ребенку.