Названы суммы соцвыплат, которые сейчас получают медики Алтая

Размер ежемесячной надбавки составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года сумма специальных соцвыплат медработникам Алтайского края превысила 1,1 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, господдержку получают почти 15 тысяч сотрудников первичного звена, районных больниц и скорой помощи.

Размер ежемесячной надбавки составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от локации и квалификации специалиста. Максимальные доплаты положены медикам в селах и малых городах (до 50 тыс. жителей): врачам здесь доплачивают 50 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 30 тысяч. В городах с населением от 50 до 100 тыс. человек выплаты составляют 29 и 13 тысяч рублей, а в Барнауле, Бийске и Рубцовске – от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Деньги начисляются автоматически, подавать заявления медикам не нужно. Больницы сами ежемесячно передают реестры в Социальный фонд, который перечисляет средства на карты «Мир».

«Эта мера поддержки имеет три важных преимущества: она не облагается НДФЛ, не влияет на расчет среднего заработка, и с нее не удерживают средства по исполнительным листам», – отметила управляющая Отделением Соцфонда по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.