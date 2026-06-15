На ремонт дорог в пригородных поселках Барнаула выделят 14 млн рублей

Общая стоимость всех контрактов превышает 14 миллионов рублей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В пригородной зоне Барнаула стартовал ремонт пяти участков дорог и благоустройство пешеходного тротуара. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, обновление инфраструктуры проходит по краевой программе поддержки местных инициатив. Общая стоимость всех контрактов превышает 14 миллионов рублей, а за ходом работ следят две подрядные организации – «ДАВ-СТРОЙ» и «ВИАРУМ».

Строители совмещают два вида работ: укладку асфальта и устройство щебеночного покрытия. Бригады компании «ДАВ-СТРОЙ» уже отсыпают щебнем два объекта – проезд в поселке Бельмесёво (от улицы Кубанской до Валдайской) и дорогу в Борзовой Заимке (от улицы Сибирской до переулка Проходного). Бюджет работ составил 2,9 миллиона рублей.

В свою очередь, дорожники из «ВИАРУМ» уже полностью завершили ремонт улицы Южной в поселке Березовка. Сейчас они ведут подготовку еще на двух точках: во Власихе на улице Мозаичной и в Новомихайловке на участке от Павловского тракта до улицы Алмазной. Там сделают надёжное щебеночное основание и положат свежий асфальтобетон.

Параллельно в поселке Научный Городок Ленинского района полностью обновят пешеходный тротуар. На этот блок дорожных объектов и пешеходную зону выделено 11,2 миллиона рублей.