Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал главные «белые лебеди» для российской экономики в 2026 году

Снижение глобальной геополитической напряженности и сохранение высоких котировок на рынке энергоносителей остаются главными предсказуемыми драйверами позитивного сценария для России. Такое заявление, апеллируя к теории Нассима Талеба, сделал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости. Топ-менеджер обозначил эти факторы как ключевых «белых лебедей» — ожидаемых событий, формирующих основу для стабильного развития финансовой системы и бюджета.

Пьянов назвал высокие цены на нефть безусловным благом для российской экономики. Рассуждая о притоке экспортной выручки и курсовой динамике, он признал, что в глобальном контексте дорогостоящее сырье традиционно подстегивает переход к зеленой энергетике и электромобилям, снижая долгосрочный спрос. Однако в текущем периоде поддержание высоких цен играет на руку и состоянию экспортеров, и наполняемости федерального бюджета. «Правда, есть нюанс — мы тоже не знаем, сколько это продлится. Пока это благое дело», — уточнил топ-менеджер, отметив неопределенность временного горизонта этого тренда.

Вместе с тем, банкир очертил и контуры потенциальной катастрофы — того самого «черного лебедя», который способен обрушить выстроенные макроэкономические модели. Главной труднопрогнозируемой угрозой он назвал новую пандемию.

По его мнению, государство и бизнес научились эффективно маневрировать в условиях жестких денежно-кредитных политик, секвестра бюджета и адаптации к структурным реформам, однако биологическая угроза является исключением. «Мы хорошо умеем строить модели, перекраивать бюджетное правило, сокращать расходы, строить дороги, адаптироваться к экономическим реалиям, но болезни – это совсем другая область, где адаптация может быть не столь стремительной, как распространение вируса», — резюмировал финансист, указав на критическую уязвимость перед скоростью неэкономических шоков.