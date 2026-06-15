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НовостиОбщество15 июня 2026 8:39

Частники отсудили у алтайского Минстроя право на модернизацию свалки

Арбитражный суд полностью удовлетворил требования компании «Благоустройство города Славгорода»
Павел БАСТРЫГИН
В пользу истца с министерства взыскали ещё 50 тыс. рублей судебных расходов

В пользу истца с министерства взыскали ещё 50 тыс. рублей судебных расходов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Алтайского края признал незаконным решение регионального Минстроя, который отказался утвердить проект инвестиционной программы по реконструкции частного мусорного полигона в Славгороде. Как следует из материалов дела, ведомство обязали повторно рассмотреть документы. Кроме того, в пользу истца с министерства взыскали 50 тысяч рублей судебных расходов.

Конфликт начался осенью 2025 года. Собственник полигона, работающего с 2008 года, решил модернизировать объект под современные требования за счет собственных средств. Однако Минстрой ответил отказом, сославшись на то, что край уже заключил концессионное соглашение с ООО «АлтайЭкопарк» на строительство государственного КПО «Славгородский».

Суд этот аргумент отверг. Выяснилось, что концессия с третьими лицами не является законным основанием для отказа. Более того, по решению краевого суда, данный полигон обязан находиться в региональной территориальной схеме обращения с отходами как единственный легитимный объект захоронения ТКО в Алейской (Славгородской) зоне.