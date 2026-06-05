Республика Алтай замахнулась на статус мирового эко-флагмана

Целью сотрудничества станет развитие бренда «Горный Алтай – эко-столица России». Фото: канала Александра Прокопьева в MAX

На ПМЭФ-2026 правительство Республики Алтай и руководство форума «Репутация» заключили соглашение о взаимодействии. Как сообщил председатель правительства региона Александр Прокопьев в своем MAX-канале, главной целью сотрудничества станет развитие бренда «Горный Алтай – эко-столица России» и проведение в регионе Международного экспертного экологического форума «Репутация. Зелёный Мир».

Новый проект призван объединить представителей власти, науки, бизнеса и общественников. Эксперты займутся формированием стандартов охраны природы, развитием зеленой экономики и бережной интеграцией новых инвестиционных проектов в уникальные ландшафты Горного Алтая. По словам председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева, регион традиционно лидирует в экологических рейтингах страны и намерен только укреплять этот статус.

«Проведение форума – возможность привлечь профессионалов отрасли, выработать реальные экологические решения и обменяться передовыми практиками. Мы намерены задавать пример для всей страны в сфере охраны природы, устойчивого туризма и зелёной экономики», – поделился Прокопьев.

Руководитель АНО «Национальная Репутация» Анна Русска также добавила, что именно Алтай способен стать центром формирования новых мировых стандартов экологической ответственности. Отметим, что всероссийский форум «Репутация» проводится с 2021 года при поддержке Минобрнауки и Минкультуры РФ, собирая на своих площадках тысячи участников и ведущих экспертов страны.