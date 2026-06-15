Барнаульцев зовут на большую ярмарку вакансий 26 июня

Мероприятие пройдет 26 июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском парке «Изумрудный» в пятницу, 26 июня, пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Карьерный движ. Выбор за тобой!». По данным пресс-службы правительства Алтайского края, более 80 ведущих компаний и заводов города представят соискателям свыше 4 тысяч свободных рабочих мест.

Горожане смогут напрямую пройти собеседования с представителями крупнейших предприятий региона, среди которых «Барнаултрансмаш», завод «Ротор», «Сибэнергомаш - БКЗ» и другие. Помимо подбора работы, на площадке «Заботимся и гордимся» специалисты организуют консультации по вопросам занятости для участников СВО и членов их семей.

«Мы хотим, чтобы люди получили не только практическую помощь и нашли вакансию, но и провели время познавательно. Хотелось бы, чтобы через много лет кто-то сказал, что его карьерный старт начался именно здесь», – отметила руководитель кадрового центра «Работа России» в Барнауле Ирина Беседина.

Для школьников на ярмарке устроят Фестиваль профессий, где свои программы презентуют 30 учебных заведений. Подростков ждут интерактивы от МЧС и МВД, квизы и мастер-классы. В ведомстве добавили, что 26 июня ярмарки пройдут по всему краю – суммарно 450 работодателей региона предложат жителям около семи тысяч вакансий в рамках нацпроекта «Кадры».