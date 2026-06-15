Мошенники заставили жителя Барнаула инсценировать покупку машины ради 2 млн

В Барнауле 58-летний местный житель стал жертвой крупного мошенничества, лишившись более 1,8 миллиона рублей. Об инциденте официально сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. Потерпевший сам снял все сбережения и отвез их в соседнюю Новосибирскую область, доверившись телефонным аферистам.

Злоумышленники позвонили горожанину под видом сотрудников Росфинмониторинга и заявили, что его банковский счет находится под угрозой. Чтобы спасти деньги, мужчине приказали срочно обналичить средства и отдать их курьеру. Чтобы у сотрудников банка не возникло лишних вопросов при выдаче крупной суммы, мошенники заставили барнаульца поехать в автосалон и подписать предварительный договор на покупку иномарки.

С этим документом мужчина без проблем получил в кассе 1 815 000 рублей. После этого, следуя инструкциям по телефону, он отправился в город Бердск. На одной из улиц житель краевой столицы лично передал пакет с миллионами в руки незнакомцу, который якобы был доверенным лицом ведомства.

Осознал обман пострадавший только после возвращения домой, после чего сразу пошел в дежурную часть. Следователи отдела полиции по Ленинскому району Барнаула уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.