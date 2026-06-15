Дорожники обновят очередной участок трассы Алейск – Чарышское к следующему году

В течение двух лет специалисты обновят 14 километров дорожного полотна Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае начался очередной этап ремонта автомобильной трассы Алейск – Чарышское. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта, в течение двух лет специалисты обновят 14 километров дорожного полотна. Работы ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а общая сумма финансирования объекта составляет около 685 миллионов рублей.

Первые 9 километров трассы планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года, а оставшиеся 5 километров закончат в следующем сезоне. Сейчас сотрудники Южного ДСУ уже срезали старый асфальт и уложили основание из щебеночно-песчаной смеси. Чтобы покрытие служило дольше, нижний слой укрепили цементом с помощью ресайклера.

В ближайшие дни дорожники начнут укладывать верхний слой асфальта, после чего укрепят обочины. На финальном этапе на участке нанесут горизонтальную разметку и установят новые знаки.

Справка: с 2021 года в нормативное состояние привели уже более 60 километров из 170. Дорога важна не только для местных жителей, но и для путешественников, так как она ведет к популярным природным достопримечательностям региона – реке Чарыш, селу Сентелек, водопадам Аврора и Спартак, а также к горе Колокольня.